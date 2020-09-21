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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19 в Кыргызстане. Готовы по имеющимся возможностям

«Не дай бог, чтобы была вторая волна. Но мы уже имеем горький опыт», — заявил 24.kg замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, на складах есть кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ. Ожидаются поставки еще части медоборудования. Строятся три новых инфекционных отделения, проведен ремонт в двух и еще девять перепрофилировано.

«Идет работа по привлечению дополнительных медицинских кадров и переподготовке имеющихся. Привлекли желающих врачей из числа тех, кто не работал, но имел медицинское образование. Провели переподготовку, обучение по особенностям симптоматики, диагностики, лечения коронавируса. Это не только инфекционисты и пульмонологи, но и другие узкие специалисты», — сказал Мадамин Каратаев.

Мы готовы на том уровне, на каком позволяют наши возможности.

Мадамин Каратаев

Во многих странах, включая соседний Казахстан, Испанию, Индию, Бразилию, начали регистрировать увеличение случаев заболевания COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165823/
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