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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. При необходимости временные стационары в Бишкеке развернут за сутки

В случае возможного роста заболеваемости коронавирусом временные стационары в Бишкеке развернут в течение суток. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, часть стационаров при необходимости откроют на предыдущих местах, а часть планируют рассредоточить по поликлиникам. Всего летом по столице открыли 13 временных стационаров. После того как заболеваемость пошла на спад, их законсервировали.

«В настоящее время выполняется все, что касается работы муниципалитета. По каждому району определены ответственные, составлен план работы. Началась вакцинация против гриппа для исключения усугубления ситуации. На город выделили 27 тысяч доз вакцины. В первую очередь прививают людей из групп риска», — сказала Виктория Мозгачева.

«Проводятся рейды по городу для предотвращения массовых мероприятий, по соблюдению санитарных норм. Много ресторанов не соблюдают правила и проводят мероприятия с большим количеством приглашенных. Это один из факторов распространения коронавирусной инфекции. В школах соблюдается масочный режим и проводится дезинфекция. Дезинфицируется и общественный транспорт. Эти все мероприятия направлены на сдерживание инфекции», — добавила Виктория Мозгачева.

Но очень многое зависит от самих граждан. Просьба — более ответственно относиться к здоровью своему и окружающих. Носите маски! 

Виктория Мозгачева

Отметим, что во многих странах, включая соседний Казахстан, Испанию, Индию, Бразилию, начали регистрировать увеличение случаев заболевания COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165795/
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