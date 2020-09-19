В городе Ош заложили капсулу в строительство дома на ипотечной основе

В Оше заложили капсулу в строительство девятиэтажного дома в микрорайоне «Достук». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, в доме будет 90 квартир, которые реализуют через муниципальную ипотечную программу, на первом этаже — поликлиника для местных жителей. Строительство планируют завершить в марте 2022 года.
Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов отметил, что это второй дом по программе. Вскоре планируют заложить третий.
«В 2019 году началось строительство первого дома на 80 квартир. Планируем сдать его в эксплуатацию в марте следующего года», — отметил он.
Мэр добавил, что ведутся переговоры о строительстве домов для людей с ограниченными возможностями.