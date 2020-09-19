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Общество

В городе Ош заложили капсулу в строительство дома на ипотечной основе

В Оше заложили капсулу в строительство девятиэтажного дома в микрорайоне «Достук». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в доме будет 90 квартир, которые реализуют через муниципальную ипотечную программу, на первом этаже — поликлиника для местных жителей. Строительство планируют завершить в марте 2022 года.

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов отметил, что это второй дом по программе. Вскоре планируют заложить ​​третий.

«В 2019 году началось строительство первого дома на 80 квартир. Планируем сдать его в эксплуатацию в марте следующего года», — отметил он.

Мэр добавил, что ведутся переговоры о строительстве домов для людей с ограниченными возможностями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165688/
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