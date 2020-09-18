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Общество

Антирейтинг арендаторов-неплательщиков. Долги перед городом — до 30 миллионов

Управление земельных ресурсов (УЗР) мэрии Бишкека продолжает выявлять крупных неплательщиков арендной платы за пользование муниципальной землей. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, среди должников значится компания «Умид 2000». В 2003 году ей предоставили в аренду земельный участок площадью 1,3 гектара на улице Фере. Но предприниматели не вносят плату за аренду с 2009 года, компания задолжала городу 29 миллионов 912 тысяч 829 сомов.

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Следующая в антирейтинге — стройкомпания «Топ Строй». Согласно договору аренды от 5 марта 2015 года компании предоставлены земельные участки площадью 251 и 220 квадратных метров в аренду на 49 лет под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома с магазином, офисными помещениями и подземным автопаркингом на улице Токтогула, 172.

«Несмотря на неоднократные уведомления в письменной и устной формах, компания «Топ Строй» не платит городу со дня предоставления земельных участков и задолжала 751 тысячу 274,58 сома», — отметили в мэрии.

Почти 10 лет не вносит арендную плату гаражный кооператив № 39 на улице Кулиева, 118. Ему предоставили в 2004 году участок площадью 3,22 гектара под существующие гаражи. Задолженность достигла 7 миллионов 33 тысяч 618 сомов.

Следующий объект, чей арендатор тоже в черном списке столичной мэрии, — земельный участок на улице Торекула Айтматова. В 2015 году его предоставили гражданину С.М.О. под входную группу с существующими нежилыми помещениями сроком на 5 лет. Сейчас в здании ведут деятельность несколько организаций, в том числе швейный цех.

«Со второго квартала 2016 года арендатор не выплачивает платежи. Долг перед городом достиг 66 тысяч 212 сомов», — добавили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что УЗР уведомило всех должников-арендаторов о погашении задолженности в течение пяти дней. «В случае очередного непогашения задолженности будет рассмотрен вопрос о расторжении договора в одностороннем порядке, взыскании задолженности и изъятии земельного участка в судебном порядке с возвратом на баланс муниципалитета», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165637/
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