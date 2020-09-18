В Минэкономики инициируют запрет вывоза скота и мяса в соседние страны

В Министерстве экономики инициируют запрет вывоза скота и мяса в соседние страны. Об этом сообщила председатель Кыргызской ассоциации экспортеров и импортеров «Кыргызленд» Ленара Ниязбекова.



По ее словам, в социальных сетях поднимали вопрос подорожания мяса в республике. Уточнялось, что цены на говядину достигали 400 сомов и более. Госагентство антимонопольного регулирования тогда связало увеличение стоимости баранины и говядины в КР с вывозом скота и мяса в Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, а также с ростом числа перекупщиков.



В связи с этим в Минэкономе заговорили о запрете вывоза скота и мяса в соседние государства. Ленара Ниязбекова же считает, что причиной роста цен на мясо является не вывоз скота и мяса, а рост курса доллара и активная деятельность контрабандистов МРС и КРС.

«Я требую, прежде чем инициировать такое предложение, создать специальную комиссию, чтобы провести анализ всех обстоятельств. К тому же эта инициатива противоречит Программе правительства по развитию экспорта Кыргызстана на 2019-2022 годы», — сказала она.