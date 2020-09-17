Почти у половины домкомов и квартальных в Бишкеке истекли полномочия

Почти у половины председателей квартальных и домовых комитетов истекли полномочия. Мэрия столицы предложила продлить их до снятия ограничительных мер. Соответствующий проект постановления муниципалитет внес в горкенеш.

Как отмечается в справке-обосновании, по действующему положению члены комитетов избираются сроком на два года жителями на общих собраниях улиц, подъездов домов с соответствующим документальным оформлением. Дата и место проведения собраний согласовываются с постоянной комиссией по местному самоуправлению и работе с общественными организациями Бишкекского городского кенеша.

«С введением режима чрезвычайной ситуации и запрета на массовые мероприятия (митинги и собрания) проведение отчетно-перевыборных собраний членов комитетов было приостановлено», — отмечается в документе.

Всего по Бишкеку у 578 комитетов сроки избрания истекли.

«Это 48 процентов от общего количества домовых и квартальных комитетов. Несмотря на это, они в условиях сложившейся ситуации ограничительных мер продолжают принимать участие в работе по распределению гуманитарной помощи нуждающимся семьям, выявлению контактных и болеющих коронавирусной инфекцией лиц», — отмечается в справке.

Мэрия предлагает внести норму об автоматическом продлении полномочий во время чрезвычайного или военного положения, в условиях действия режимов чрезвычайной ситуации и ограничительных мер членов квартальных и домовых комитетов.