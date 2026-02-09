17:51
Общество

Назначить зарплату квартальным в Бишкеке предложил депутат столичного кенеша

В Бишкеке нужно провести выборы квартальных и назначить им зарплату. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по вопросам совершенствования вновь присоединенных территорий к столице заявил депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, присоединенные районы третий год работают без квартальных.

«Есть ранее избранные, но они работали как активисты, без зарплаты. На них держатся районы. Квартальные — голос народа, через квартальных информация доходит до МТУ, депутатов, акимиатов и так далее. Еще с прошлого года должны были решить вопрос по выборам и зарплате. Не могут же они постоянно работать на общественных началах», — посетовал Казыбек Эргешов.

Представители мэрии отметили, что в настоящее время разрабатывается схема кварталов. «После этого проведем выборы и назначим зарплату. На сегодня главное закончить схему», — заметил один из чиновников.

Казыбек Эргешов подчеркнул, что скоро депутаты будут принимать местный бюджет, и нужно ускориться.

«Вы подавали заявку для квартальных? Если нет, то опять у них не будет зарплаты. Районы будут утопать в грязи. Надо дать поручение, чтобы внесли в бюджет проект по избранию и финансированию квартальных», — резюмировал он.
