Домкомы и квартальные в Бишкеке остались без зарплаты. Истекли сроки полномочий

Почти половина председателей квартальных и домовых комитетов осталась без заработной платы. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по местному самоуправлению и работе с общественными организациями.

Как объяснил аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев, причина — истечение срока их полномочий.

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«У акимиатов нет оснований выплачивать им зарплату. Образовался правовой вакуум. Их полномочия истекли, а из-за ситуации с COVID-19 собрания не проводились, они не переизбирались, но продолжали работать. Мэрия Бишкека внесла предложение продлить сроки их полномочий, чтобы с момента окончания их договоров автоматически продлить от начала режима ЧС. Если это будет утверждено, то мы сразу выплатим», — сказал аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев.

Депутаты комиссии отметили, что квартальные, домкомы работали во время режимов ЧС и ЧП, раздавали продуктовую помощь. Председатель постоянной комиссии Талант Жамгырчиев отметил, что необходимо выплатить зарплаты в течение 15 дней.