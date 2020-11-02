15:58
USD 81.80
EUR 95.48
RUB 1.03
Власть

Домкомы и квартальные в Бишкеке остались без зарплаты. Истекли сроки полномочий

Почти половина председателей квартальных и домовых комитетов осталась без заработной платы. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по местному самоуправлению и работе с общественными организациями.

Как объяснил аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев, причина — истечение срока их полномочий.

Читайте по теме
Почти у половины домкомов и квартальных в Бишкеке истекли полномочия

«У акимиатов нет оснований выплачивать им зарплату. Образовался правовой вакуум. Их полномочия истекли, а из-за ситуации с COVID-19 собрания не проводились, они не переизбирались, но продолжали работать. Мэрия Бишкека внесла предложение продлить сроки их полномочий, чтобы с момента окончания их договоров автоматически продлить от начала режима ЧС. Если это будет утверждено, то мы сразу выплатим», — сказал аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев.

Депутаты комиссии отметили, что квартальные, домкомы работали во время режимов ЧС и ЧП, раздавали продуктовую помощь. Председатель постоянной комиссии Талант Жамгырчиев отметил, что необходимо выплатить зарплаты в течение 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171627/
просмотров: 460
Версия для печати
Материалы по теме
Почти у половины домкомов и квартальных в Бишкеке истекли полномочия
Популярные новости
Советник Садыра Жапарова скрыл в&nbsp;своих декларациях крупную недвижимость Советник Садыра Жапарова скрыл в своих декларациях крупную недвижимость
Садыр Жапаров признал и&nbsp;объяснил свои кадровые ошибки Садыр Жапаров признал и объяснил свои кадровые ошибки
Конституционная реформа Жапарова&nbsp;&mdash; узурпация власти и&nbsp;удар по&nbsp;имиджу Кыргызстана Конституционная реформа Жапарова — узурпация власти и удар по имиджу Кыргызстана
У&nbsp;и.&nbsp;о. президента Садыра Жапарова появился пресс-секретарь У и. о. президента Садыра Жапарова появился пресс-секретарь
Бизнес
Успешная история трансплантации почки в&nbsp;Acıbadem Успешная история трансплантации почки в Acıbadem
Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают акцию до&nbsp;1&nbsp;декабря Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают акцию до 1 декабря
MegaCom продлевает подключение к&nbsp;тарифам для школьников и&nbsp;студентов MegaCom продлевает подключение к тарифам для школьников и студентов
2 ноября, понедельник
15:48
Рабочая поездка в Баткен. Что вызывает обеспокоенность у Садыра Жапарова Рабочая поездка в Баткен. Что вызывает обеспокоенность...
15:33
В Бишкеке столкнулись три автомобиля. Пострадал один водитель
15:28
Домкомы и квартальные в Бишкеке остались без зарплаты. Истекли сроки полномочий
15:14
Беспорядки в Бишкеке. Пострадавший вышел из комы, его переведут из реанимации
15:00
Торговцы «Дордоя» пытались прорваться в Дом правительства