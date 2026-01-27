Домкомов и квартальных предложили штрафовать за препятствие агитации

В парламент внесен проект закона о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях, предусматривающий административную ответственность за воспрепятствование законной агитации в период выборов. Автором выступил депутат Дастан Бекешев.

Согласно документу, предлагается дополнить статью 65 нормами, устанавливающими штрафы за создание препятствий агитационной деятельности. Для физических лиц предлагается санкция в размере 10 тысяч сомов, а для руководителей ТСЖ, квартальных комитетов и управляющих компаний — 20 тысяч.

В пояснительной записке отмечается, что на практике отдельные домкомы, квартальные и председатели ТСЖ могут использовать свое положение для давления на жителей и предпринимателей — например, запрещая размещение агитационных материалов или создавая предпочтительные условия для отдельных кандидатов. Также подчеркивается, что препятствия агитации могут исходить и от обычных граждан — через срыв встреч, создание провокаций и давление на агитаторов.

Законопроект направлен на предотвращение злоупотребления административным ресурсом и обеспечение равных условий для всех участников.