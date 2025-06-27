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Власть

Ремонт, крики и громкая музыка. МВД хочет привлечь домкомов на борьбу с шумом

МВД инициирует изменения в Кодекс о правонарушениях и законы «О тишине» и «Об основах профилактики правонарушений». Соответствующий документ вынесен на общественное обсуждение.

В правоохранительном ведомстве напоминают, что, согласно Конституции, соблюдение правил и норм общественного поведения, уважительное отношение к интересам общества являются обязанностью каждого человека. Осуществление человеком своих прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц.

«Указанная норма Основного закона редко применяется практически, что создает неправильное понимание своих прав человеком. Отдельные люди считают, что права других лиц не будут нарушаться, если они захотят в ночное время пригласить домой в многоквартирный дом шумную компанию, поставить музыку, начать строительные или ремонтные работы, смотреть телевизор с громкостью, превышающей предельно допустимые уровни шума. Развлечение одних или строительные работы в одной квартире могут обернуться кошмаром и бессонной ночью для многих людей, проживающих рядом. При этом жалобы граждан в милицию и другие государственные органы остаются не разрешенными и не дают должного эффекта в связи с отсутствием соответствующих полномочий», — говорится в справке-обосновании.

В МВД отмечают, что большинство обращений граждан содержат жалобы на шум, происходящий в вечернее и ночное время (крики, ремонтные работы, плач детей, игра на музыкальных инструментах и так далее).

Инициатор предлагает уполномочить лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и квартальные комитеты составлять акты о нарушении тишины. Поясняется, что специалисты не всегда могут вовремя замерить уровень шума, поскольку это происходит и по ночам.

Составленные домкомами и квартальными акты будут направляться в органы внутренних дел и органы местного самоуправления для последующего рассмотрения и составления протоколов о правонарушении. Акт будет служить дополнительным основанием для возбуждения производства в отношении нарушителя, а также подтверждением факта повторного или систематического совершения противоправных действий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334456/
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