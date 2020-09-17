В Бишкеке проходит конкурс сочинений среди школьников «Китеп — билим булагы» («Книга — источник знаний»). Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, накануне прошел первый районный тур среди учеников 6-11-х классов в офлайн-режиме со строгим соблюдением санитарных правил.

Для шестых классов подготовлено задание — сочинение на тему «Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм» (Алыкул Осмонов), для седьмых — по произведению Аалы Токомбаева «Тайна мелодии». Восьмые классы писали сочинение по повести Чингиза Айтматова «Ранние журавли», 9-11-е — по повести Тологона Касымбекова «Хочу быть человеком».

Школьники, занявшие первые места на районном состязании, смогут принять участие в городском конкурсе.

Победители — обладатели первых трех мест — будут награждены подарками, педагоги же поедут отдыхать на Иссык-Куль.