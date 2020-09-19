В Бишкеке 19 сентября облачно. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День уменьшился до 12 часов 17 минут.

У кого намечается той

Калдарбек Баймуратов

Родился 19 сентября в 1958 году в селе Таштак Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт».

Александр Крестинин

Родился 19 сентября 1978 года. Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

Всемирный день донора костного мозга

Отмечается с 2015 года каждую третью субботу сентября.

Пересадка костного мозга или стволовых клеток для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжелыми заболеваниями часто остается последним шансом для того, чтобы выздороветь. Фактор же совместимости очень невысок.

Считается, что для нуждающегося в пересадке реципиента выпадает один шанс из 10 тысяч, когда генотип совместимости может совпасть и быть найден. Находят его в том самом Регистре доноров костного мозга.

День рождения смайлика

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд, — двоеточие, дефис и закрывающуюся скобку — для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

За более 30 лет своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество смайликов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.

Прошел первый в истории конкурс красоты

Фото из интернета. «Мисс мира — 2019» 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх

19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным на адрес жюри.

Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5 тысяч франков.

Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951-м в Лондоне: здесь коронованы «Мисс Вселенная» и «Мисс мира».

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Апас Джумагулов

Фото из интернета. Апас Джумагулов

Родился 19 сентября 1934 года в селе Арашан Чуйской области.

В 1973-м назначен на должность заведующего промышленно-транспортным отделом ЦК Компартии Киргизии. Как высококвалифицированный специалист, человек с обширным кругозором и хозяйственным видением, Апас Джумагулович в течение длительного времени успешно работал в должностях заведующего отделом, секретаря ЦК Компартии Киргизии, прошел большую школу политической и общественной жизни, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

В 1993 году становится премьер-министром Кыргызстана. За сравнительно небольшой период его работы в этой должности уже в 1996-м республика создала основу для реального преодоления политического и экономического кризиса, успешно осуществлена экономическая реформа.

В 1998 году президент Аскар Акаев вручил ему за заслуги перед Отечеством орден «Манас» первой степени. Он лауреат Госпремии Киргизской ССР по науке и технике за организацию производства вычислительной техники в республике. В 1994-м за большой вклад в развитие промышленности ему присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики».

Автор свыше 50 научных трудов.

Родился народный артист Кыргызстана Сталбек Алмасбеков

Фото www.operaballet.lg.kg. Сталбек Алмасбеков

Родился 19 сентября 1953 года в селе Кок-Ой Джумгальского района Нарынской области.

Сталбек Алмасбеков — обладатель богатого и уникального по красоте тембра голоса и оригинальной манеры исполнения. Среди драматических теноров Центральной Азии имя Сталбека Алмасбекова, бесспорно, занимает одно из ведущих мест. Он является исполнителем сложнейших вокальных партий в мировом оперном репертуаре.

Он участник многих международных оперных фестивалей, неоднократно выступал с гастролями в странах СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время ведет активную концертную и гастрольную деятельность, с достоинством представляет кыргызское вокальное искусство и сотрудничает со многими зарубежными театрами.

Фото www.operaballet.lg.kg. Сцена из оперы «Пиковая дама», 2004 год

По инициативе народного артиста КР Сталбека Алмасбекова в Кыргызском театре оперы и балета в 2002 году создана творческая лаборатория молодых певцов «Дебют», где на общественных началах под его руководством подготовлен ряд молодых вокалистов, которые достойно представляют кыргызское оперное искусство на сцене родного театра, в городах республики и СНГ.

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Культура