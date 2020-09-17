В Бишкеке 17 сентября облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День уменьшился до 12 часов 23 минуты.

Отключения света, газа, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жанылык, Дастан, Жаштык), улицы Токтогула, Тыныстанова;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 11/2;

9.00-18.30 — улицы Советская, 105, 105/1, 119/2, 105/2, Боконбаева, 63, Усенбаева, 26;

9.00-19.00 — отрезки улиц Океева, Масалиева, проспекта Чингиза Айтматова;

9.30-18.00 — отрезки улиц Табышалиева, Ганди, Баялинова, Рыскулова, Тюменской, Манаса, жилмассив «Саламалик» (улицы Эркин-Сай, Кокчетавская);

10.00-18.00 — жилмассив «Красный Строитель», улица Осмонкула, 158а, 158ж, 158/1, 158/5, Абдыкадырова, 129б,158а.

У кого намечается той

Алмазбек Атамбаев

Родился 17 сентября 1956 года в селе Арашан Чуйской области. Бывший президент Кыргызстана. Приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Алдаярбек Тойгоналиев

Родился 17 сентября 1957 года в селе Боз-Булун Иссык-Кульской области. Глава Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области.

Памятные даты

Всемирный день безопасности пациентов

Провозглашен в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая и курирует основные мероприятия, приуроченные к этому дню.

Учреждение новой даты направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения разных стран: повышение степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, а также обмен опытом и выработка принципов достижения этой цели.

Cостоялся первый показ звукового фильма

Фото из интернета. Афиша первого в истории полнометражного фильма с синхронной речевой фонограммой «Певец джаза», 1927 год

Большинство кинопроизводителей изначально скептически относились к идее звука в кинематографе, опасаясь утраты универсальности киноязыка и интернациональной аудитории. Американские кинопродюсеры предрекали прекращение экспорта кинокартин с приходом звука, способное резко снизить доходы Голливуда. Многие воспринимали попытки озвучить фильм как бессмысленный аттракцион: одним из активных противников звука в кинематографе был Чарли Чаплин.

17 сентября 1922 года в Берлине во Дворце кино «Альгамбра» состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку и воспроизведенного при помощи оптико-электронной аппаратуры. Это был показ экранизации пьесы «Поджигатель» голландского писателя Германа Гейерманса.

Люди, которые меняли мир

Родился марафонец Сатымкул Джуманазаров

Родился 17 сентября 1951 года. Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер XXII Олимпийских игр в Москве в марафонском беге.

Единственный марафонец из постсоветского пространства, которому удалось подняться на пьедестал олимпийского марафона. На очень тяжелом олимпийском марафоне в упорной борьбе финишировал третьим.

Серебряный призер чемпионата СССР по марафону 1980 года. Пятое место на Токийском марафоне 1981 года.

Умер 2 апреля 2007 года.

Умер певец Эрмек Мойдунов

Родился 10 августа 1944 года в селе Жапалак Ошской области. Советский кыргызский певец, народный артист Кыргызской Республики.

Известный исполнитель. Более 30 лет проработал в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова и оркестре народных инструментов имени К.Орозова.

Эрмек Мойдунов известен как талантливый исполнитель, придавший особое звучание народным песням «Сары-Челек», «Куйдум чок», «Эне жонундо баллада» и «Сары-Ой». Он один из первых теноров отечественной национальной эстрады.

Умер в 2015 году.

Куда сходить

Культура