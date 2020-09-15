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Общество

С начала года отремонтированы 137 километров дорог в регионах

На 15 сентября 2020 года в Кыргызстане завершен капитальный ремонт дорог и улиц протяженностью 137 километров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, Министерством транспорта и дорог КР совместно с местными государственными администрациями и мэриями больших и малых городов разработан проект по капитальному ремонту улиц городов и дорог районов протяженностью 152,9 километра. На эти цели из республиканского бюджета был утвержден план финансирования.

«Проект охватывает капитальный ремонт улиц 23 городов и дорог 40 районов республики. На сегодня 137 километров дорог уже отремонтированы. И дорожно-строительные работы ведутся повсеместно», — подчеркнули в Минтрансе.

При этом в ведомстве отметили, что с 2017 года выполнен капитальный ремонт улиц районных центров и малых городов протяженностью 140,6 километра с устройством асфальтобетонного покрытия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165254/
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