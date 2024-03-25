Украден почти 1 миллиард сомов. Эльвира Сурабалдиева о ремонте дорог

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева написала в Twitter, что второй год не может добиться реакции от кабинета министров по украденному почти 1 миллиарду сомов, предназначенных на асфальтирование 50 центральных дорог Бишкека.

По ее словам, только на 12 улицах Первомайского района провели ремонт на бумаге и списали сотни миллионов сомов.

«Итого таких в столице 50 крупных улиц, а украден из бюджета 1 миллиард сомов. Уголовное дело возбуждено конторскими (ГКНБ. — Прим. 24.kg) и закрыто после выплаты в бюджет 25 миллионов сомов. Бизнесу такое и не снилось», — отметила Эльвира Сурабалдиева.

Она добавила, что не раз поднимала вопрос на заседаниях парламента, но реакции нет.