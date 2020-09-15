Массовая вырубка можжевельника. Все работы проводились законно

Вырубка можжевельника в Чаткальском районе законна. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

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По ее данным, на месторождении ЗАО «Чаарат ЗААВ» для сноса арчовых насаждений были проведены подготовительные, полевые и камеральные работы.

По итогам Гослесхоз выдал золотодобывающей компании заключение на допуск к вырубке особо ценных древесных пород. Для возмещения убытков и потерь лесохозяйственного производства лесных земель компания выплатила в бюджет 6 миллионов 556 тысяч сомов.

В ЗАО «Чаарат Заав» рассказали 24.kg, что компания действует в полном соответствии с законодательством Кыргызстана.

«Мы строго соблюдает все утвержденные нормы и правила по охране окружающей среды. Компания просит не распространять непроверенную информацию и напоминает, что заинтересованные граждане могут обратиться в центральный и региональный офисы ЗАО за разъяснением всех вопросов», — проинформировали редакцию.

Напомним, пользователь Facebook Ийгилик Тургуналиев написал о том, что в Чаткальском районе Джалал-Абадской области золотодобывающая компания массово вырубает можжевельник.