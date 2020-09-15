19:08
USD 79.03
EUR 93.70
RUB 1.06
Общество

Массовая вырубка можжевельника. Все работы проводились законно

Вырубка можжевельника в Чаткальском районе законна. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

Читайте по теме
Экология в опасности. Золотодобывающая компания массово срубает можжевельник

По ее данным, на месторождении ЗАО «Чаарат ЗААВ» для сноса арчовых насаждений были проведены подготовительные, полевые и камеральные работы.

По итогам Гослесхоз выдал золотодобывающей компании заключение на допуск к вырубке особо ценных древесных пород. Для возмещения убытков и потерь лесохозяйственного производства лесных земель компания выплатила в бюджет 6 миллионов 556 тысяч сомов.

В ЗАО «Чаарат Заав» рассказали 24.kg, что компания действует в полном соответствии с законодательством Кыргызстана.

«Мы строго соблюдает все утвержденные нормы и правила по охране окружающей среды. Компания просит не распространять непроверенную информацию и напоминает, что заинтересованные граждане могут обратиться в центральный и региональный офисы ЗАО за разъяснением всех вопросов», — проинформировали редакцию.

Напомним, пользователь Facebook Ийгилик Тургуналиев написал о том, что в Чаткальском районе Джалал-Абадской области золотодобывающая компания массово вырубает можжевельник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165233/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Экология в опасности. Золотодобывающая компания массово срубает можжевельник
Чиновники объяснили, зачем в Григорьевском ущелье вырубали деревья
Варвары. В Григорьевском ущелье вырубают деревья
В Джалал-Абадской области незаконно добывали золото
В Кыргызстане предлагают ввести мораторий на добычу россыпного золота
В Кыргызстане увеличат штраф за рубку деревьев ценных пород
NRGI: Без инвестиций добыча полезных ископаемых в Кыргызстане будет снижаться
Незаконная рубка леса. Чиновники уверяют, что проверяют каждый факт
Вырубка леса в Шамси. Лесника уволили
В ущелье Шамси незаконно рубят лес. Чиновники выясняют причины
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
COVID-19. Расслабились? А&nbsp;зря... COVID-19. Расслабились? А зря...
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о&nbsp;подготовке Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов &laquo;Альфы&raquo; сказать правду Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов «Альфы» сказать правду
Бизнес
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
Поговорим об&nbsp;инсульте Поговорим об инсульте
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
15 сентября, вторник
19:01
Цифра дня. 65 миллионов сомов составил ущерб дорогам из-за стихийных бедствий Цифра дня. 65 миллионов сомов составил ущерб дорогам из...
18:45
Массовая вырубка можжевельника. Все работы проводились законно
18:30
16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
В Бишкеке обсудили запуск второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети»
18:03
Выборы-2020. Почему в Бишкеке избирателям начали отказывать в регистрации