89 процентов проголосовавших читателей 24.kg ждут открытия границ. Для чего?

89 процентов кыргызстанцев, принявших участие в голосовании 24.kg, ждут открытия границ. Большая часть — 31 процент (228 голосов) надеется, что границы откроют и они смогут навестить своих родных и близких. На втором месте желающие снова уехать на заработки, их 22 процента (165 голосов).

Почти каждый десятый ждет возможности поехать за границу учиться, таких 9 процентов от общего количества проголосовавших (66 голосов). Чуть меньше участников опроса находятся в ожидании зарубежного отдыха — 7 процентов (53 голоса).

Существенное число читателей, принявших участие в голосовании, не строит никаких планов, а ждет открытия границ просто, чтобы почувствовать себя свободным. Таких 17 процентов (129 голосов). И только 11 процентов принявших участие в опросе к открытию границ равнодушны — они его не ждут. Этот вариант ответа выбрали 84 читателя.