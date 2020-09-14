Ученые разработали «умную маску», которая выявляет симптомы коронавируса

В Сингапуре ученые разработали «умную маску», которая способна следить за показателями здоровья человека и выявлять симптомы коронавируса. Об этом сообщает Straits Times.

Создатели встроили в маску три датчика. Они следят за температурой тела, насыщением крови кислородом, артериальным давлением и пульсом.

Для удобства небольшие датчики поместили в полимерную эластичную ткань и закрепили на внутренней стороне. В устройствах есть Bluetooth, благодаря которому сведения передаются на смартфон. По словам ученых, датчики водостойкие и их можно использовать многократно. Сейчас они испытывают новую версию, которая объединит все три датчика.

Один из разработчиков Ло Сянь Цзюнь рассказал, что идея создания такой маски пришла после того, как ученые увидели — работающие с коронавирусными пациентами медики каждые полчаса должны ходить и проверять жизненные показатели. Он сказал, что такие маски можно выдавать пациентам в больницах, чтобы было легче следить за их состоянием.

Сейчас стоимость изготовления одной такой маски составляет около $50. Но, по словам создателей, при массовом производстве ее цена упадет до $20.

В последнее время во многих странах вновь начали вводить обязательное ношение масок из-за распространения коронавируса.