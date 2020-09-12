Утеря уголовного дела. Пресс-служба омбудсмена ссылается на прокуратуру

Пресс-служба омбудсмена уточнила, что в сообщении о потере материалов уголовного дела пожизненно осужденного ссылалась на прокуратуру Чуйской области. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

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«При подготовке материала ссылались на ответ прокурора Чуйской области, ответ у нас есть. Вот цитата из него: «Однако Аламединским районным судом уголовное дело в отношении В.П. и Б.С. для изучения не предоставлено ввиду его отсутствия в архиве Аламединского районного суда, в связи с чем рассмотреть заявление В.П. без изучения материалов уголовного дела не представляется возможным. В настоящее время поиски уголовного дела в Аламединском райсуде продолжаются», — цитирует сообщение прокуратуры Чуйской области пресс-служба акыйкатчи.

Напомним, что пресс-служба омбудсмена сообщала, что в Аламединском районном суде потеряли уголовное дело. К главному правозащитнику страны обратился осужденный на пожизненное заключение В.П. с просьбой оказать содействие в пересмотре его уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. После изучения материалов заявления акыйкатчи направил обращение в Генеральную прокуратуру.

Однако через два дня в пресс-службе Чуйского областного суда пояснили, что дело не утеряно и находится в архиве Аламединского райсуда.