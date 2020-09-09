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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ГУОБДД: Несогласные со штрафами волонтеры могут их обжаловать

Волонтеры, несогласные со штрафами за нарушение ПДД, которые выписаны им во время пандемии коронавируса, могут их обжаловать в ГУОБДД. Об этом сообщили в ведомстве.

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Уточняется, что постановления о нарушении ПДД формируются автоматически в отношении собственника транспортного средства. По Кодексу о нарушениях, граждане в случае несогласия с выписанным штрафом могут обратиться с ходатайством в течение 10 дней со дня вручения.

«В ходатайстве следует указать причину нарушения ПДД. Волонтеры должны предоставить документ, подтверждающий, что они действительно были прикреплены к Минздраву, ЦСМ, больнице или другому медучреждению. Ходатайство может быть вручено лично, отправлено посредством почты или через интернет. ГУОБДД проверит, достаточно ли имеющихся материалов, и назначит время и место рассмотрения дела», — пояснили в ведомстве.

Отмечается также, что на сегодня в Центр мониторинга ГУОБДД поступило 48 обращений от граждан и организаций, где просят отменить 617 постановлений о штрафах. По результатам их рассмотрения 99 постановлений о штрафах отменены, 145 — оставлены в силе в связи с отсутствием оснований для отмены.

«Три обращения оставлены без рассмотрения, поскольку отсутствовали необходимые для рассмотрения материалы. Сейчас в производстве находятся восемь обращений», — уточнили в ГУОБДД.

Напомним, ранее в соцсетях волонтеры, которые помогали во время чрезвычайного положения и обострения заболеваемости COVID-19 в столице, пожаловались, что их заставляют оплачивать штрафы за нарушение Правил дорожного движения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164617/
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