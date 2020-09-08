Выборы-2020. 4 октября изменить избирательный адрес не получится

ЦИК предупреждает, что 4 октября проголосовать не на своем участке без предварительной подачи заявления по форме № 2 не получится. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, уточнить себя в списке избирателей можно до 19 сентября включительно и подать заявление по форме № 2, если в день выборов гражданин будет голосовать на другом участке — до 20 сентября. Оно может быть принято УИК, только если сданы биометрические данные.

Если 4 октября человек хочет изменить свой избирательный адрес, то заявление по форме № 2 он подать уже не сможет — УИК не уполномочена его рассмотреть.

В Кыргызстане 495 тысяч граждан, или 12,61 процента избирателей не сдали биометрические данные.

Срок истекает также 19 сентября.