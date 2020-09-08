Врачи рассказали, как питаться после коронавируса

Переболевшие коронавирусом должны употреблять достаточное количество овощей и фруктов. Об этом на брифинге сообщила санитарный врач по гигиене питания ЦГСЭН Бишкека Умут Сатыбалдиева.

По ее словам, в день нужно съедать до 500 граммов овощей, а количество употребляемой соли сократить до 5 граммов. «Из рациона следует убрать копченые мясные, рыбные изделия, консервы и бобы», — проинформировала она.

В день необходимо пить до полутора литров воды комнатной температуры. Если повышается температура — 2 литра.

Умут Сатыбалдиева отметила, что белки для организма после инфекции очень важны. Поэтому в рационе должны быть перепелка, курица и индейка. Телятину и говядину желательно употреблять два-три раза в неделю.

Организму также требуются витамины — C и E, до полутора граммов в день, несколько раз в неделю.