Число зараженных коронавирусом в мире превысило 27,3 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 228 тысяч 588. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 27 миллионов 332 тысячи 433 человека. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 300 тысяч 622), Индии (4 миллиона 280 тысяч 422), Бразилии (4 миллиона 147 тысяч 794), России (1 миллион 27 тысяч 334), Перу (689 тысяч 977), Колумбии (666 тысяч 521), Южной Африке (639 тысяч 632), Мексике (637 тысяч 509) и Испании (525 тысяч 549).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 18,3 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 187 тысяч 752 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 892 тысяч 443. За последние сутки показатель вырос на 9 тысяч 104 человека. В том числе в США скончались 189 тысяч 208 человек, Бразилии — 126 тысяч 960, Индии — 72 тысячи 775, Мексике — 67 тысяч 781 и Великобритании — 41 тысяча 643.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 526 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 425, Узбекистане — 43 тысячи 893, Таджикистане — 8 тысяч 824.