12:41
USD 78.61
EUR 93.02
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 27,3 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 228 тысяч 588. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 27 миллионов 332 тысячи 433 человека. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 300 тысяч 622), Индии (4 миллиона 280 тысяч 422), Бразилии (4 миллиона 147 тысяч 794), России (1 миллион 27 тысяч 334), Перу (689 тысяч 977), Колумбии (666 тысяч 521), Южной Африке (639 тысяч 632), Мексике (637 тысяч 509) и Испании (525 тысяч 549).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 18,3 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 187 тысяч 752 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 892 тысяч 443. За последние сутки показатель вырос на 9 тысяч 104 человека. В том числе в США скончались 189 тысяч 208 человек, Бразилии — 126 тысяч 960, Индии — 72 тысячи 775, Мексике — 67 тысяч 781 и Великобритании — 41 тысяча 643.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 526 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 425, Узбекистане — 43 тысячи 893, Таджикистане — 8 тысяч 824.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164419/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Федерация профсоюзов профинансирует отдых медработников из красных зон
В Кыргызстане еще у одного медика выявили коронавирус
В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса скончался один человек
В КР выявили 68 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 526
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 198 человек
МЧС получило видеооборудование для онлайн-конференций
В Узбекистане вновь начало расти число обращений в скорую помощь
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
В память погибшим и благодарность врачам. Мэрия Бишкека записала песню
В Национальном центре фтизиатрии закрыли отделение для пациентов с COVID-19
Популярные новости
Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в&nbsp;депутаты использовал его для пиара Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в депутаты использовал его для пиара
Мучение, а&nbsp;не&nbsp;учение. Родители просят вернуть детей в&nbsp;школы Мучение, а не учение. Родители просят вернуть детей в школы
Поборы в&nbsp;школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются Поборы в школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются
Азиз Суракматов объяснил, почему в&nbsp;Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19 Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19
Бизнес
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
8 сентября, вторник
12:39
Канат Аманкулов: Наш народ заслуживает лучшей жизни! Канат Аманкулов: Наш народ заслуживает лучшей жизни!
12:10
Федерация профсоюзов профинансирует отдых медработников из красных зон
12:08
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 27,3 миллиона человек
12:01
Барак без окон, туалета, отопления. Как в селе Западном учатся маленькие дети
11:27
В Кыргызстане еще у одного медика выявили коронавирус