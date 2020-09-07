Минздрав утвердил четвертый протокол по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения утвердило четвертый клинический протокол по лечению COVID-19. Об этом на брифинге сообщил главный внештатный пульмонолог ведомства Талант Сооронбаев.

По его словам, документ основан на лучшей мировой практике, опыте стран и доказательных исследованиях.

«Уже начато обучение врачей по четвертой версии, оно доступно, пациенты получают лечение уже по ней. В новом протоколе есть все разделы: как лечить в домашних условиях, стационарах, пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания, детей и другие», — отметил Талант Сооронбаев.

Он добавил, что отдельной главой в документ включены методы реабилитации переболевших коронавирусом.

Пульмонолог подчеркнул, что разработана хорошая программа реабилитации. «Простая, доступная, малозатратная, подготовлены видеоролики. Чтобы пройти ее, необязательно ложиться в больницу, можно выполнять в домашних условиях», — заметил он.