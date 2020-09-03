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Общество

2020 год — полный #GBPLTW. Депутат Дастан Бекешев снова вышел на одиночный пикет

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев снова вышел на одиночный пикет возле торгового центра.

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Фотографию он опубликовал на своей странице в Instagram.

«2020 — полный #GBPLTW», — написано на плакате народного избранника.

Парламентарий в описании к публикации задался вопросом, кто согласен с этим высказыванием.

«Пожалуйста, лучше на работу выходите», «Однозначно согласны», «Правильно», — комментируют публикацию пользователи соцсети.

Ранее Дастан Бекешев выходил на аналогичный пикет. Он обращался к администрации Instagram с вопросом: когда в нашем регионе будет доступна музыка?

В седьмой созыв он баллотироваться не будет. Дастана Бекешева нет ни в одном списке участвующих в предстоящей избирательной кампании партий.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164015/
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