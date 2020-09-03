В Бишкеке митингуют активисты: хотят проверить компанию «Альянс Алтын»

Активисты потребовали разрешить провести расследование на месторождении Джеруй. Об этом на митинге у здания Госэкотехинспекции сообщил председатель народной комиссии по проверке компании «Альянс Алтын» Айбек Мырза.

По его словам, 5 февраля в Таласе прошло большое народное собрание. «Местные жители высказали множество опасений по месторождению Джеруй. В частности указали на экологические, технические нарушения, проблему с получением заработных плат. Высказывали также претензии по поводу того, что в проекте разработки Джеруя нет государственной доли», — рассказал Айбек Мырза.

Фото 24.kg. Активисты вышли на митинг по месторождению Джеруй

Уточняется, в собрании принимали участие полпред правительства в Таласской области Марат Мураталиев, глава компании «Альянс Алтын» Михаил Шубин, заместитель директора Гоэкотехинспекции Расул Артыкбаев, председатель ГКПЭН Эмиль Осмонбетов. Стороны пришли к согласию и решили создать народную комиссию для проведения расследования на месторождении.

«Полпред региона пытается разделить и рассорить членов народной комиссии. К тому же компания «Альянс Алтын» не пускает нас на территорию предприятия. Вместо этого они создали выгодную для себя комиссию, состоящую из работников госорганов. Народ им не доверяет», — отметил Айбек Мырза.

Он подчеркнул, что члены народной комиссии неоднократно обращались с заявлением в Госэкотехинспекцию, с просьбой включить их в список комиссии, но ответа так и не получили.

Начальник отдела охраны труда и трудовых отношений Госэкотехиспекции КР Чолпонбек Мадияров рассказал, что по обращению членов народной комиссии ведомством назначена внеплановая проверка в компании «Альянс Алтын» с 8 по 10 сентября.

«Мы получили предписание от Министерства экономики на проведение внеплановой проверки. Но членов народной комиссии мы не можем включить в ее состав, это не в наших полномочиях. Они могут с нами поехать в Талас и на месте решить этот вопрос», — заключил Чолпонбек Мадияров.

В «Альянс Алтыне» 24.kg сообщили, что руководство Госэкотехинспекции должно отправить запрос компании. После его рассмотрения руководство компании даст ответ: допустит ли членов народной комиссии на объект.

В компании также отметили, что предприятие на месторождении Джеруй является строгим режимным объектом, и желающие его посетить должны сдать ПЦР-анализы.

В полпредстве Таласской области 24.kg заявили, что обвинения Айбека Мырзы необоснованны. «У полномочного представителя правительства, кроме Джеруя, есть множество работы по организации и проведению предстоящих выборов, принятию мер по борьбе с коронавирусом, осенне-полевые и другие. Мы занимаемся этими вопросами и далеки от интриг. Полпред не имеет никакого отношения к деятельности народной комиссии, это просто провокация», — заключил пресс-секретарь полпреда области Бакай Садыров.