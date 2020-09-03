18:21
USD 78.26
EUR 92.79
RUB 1.06
Общество

В Бишкеке митингуют активисты: хотят проверить компанию «Альянс Алтын»

Активисты потребовали разрешить провести расследование на месторождении Джеруй. Об этом на митинге у здания Госэкотехинспекции сообщил председатель народной комиссии по проверке компании «Альянс Алтын» Айбек Мырза.

По его словам, 5 февраля в Таласе прошло большое народное собрание. «Местные жители высказали множество опасений по месторождению Джеруй. В частности указали на экологические, технические нарушения, проблему с получением заработных плат. Высказывали также претензии по поводу того, что в проекте разработки Джеруя нет государственной доли», — рассказал Айбек Мырза.

24.kg
Фото 24.kg. Активисты вышли на митинг по месторождению Джеруй

Уточняется, в собрании принимали участие полпред правительства в Таласской области Марат Мураталиев, глава компании «Альянс Алтын» Михаил Шубин, заместитель директора Гоэкотехинспекции Расул Артыкбаев, председатель ГКПЭН Эмиль Осмонбетов. Стороны пришли к согласию и решили создать народную комиссию для проведения расследования на месторождении.

«Полпред региона пытается разделить и рассорить членов народной комиссии. К тому же компания «Альянс Алтын» не пускает нас на территорию предприятия. Вместо этого они создали выгодную для себя комиссию, состоящую из работников госорганов. Народ им не доверяет», — отметил Айбек Мырза.

Он подчеркнул, что члены народной комиссии неоднократно обращались с заявлением в Госэкотехинспекцию, с просьбой включить их в список комиссии, но ответа так и не получили.

Начальник отдела охраны труда и трудовых отношений Госэкотехиспекции КР Чолпонбек Мадияров рассказал, что по обращению членов народной комиссии ведомством назначена внеплановая проверка в компании «Альянс Алтын» с 8 по 10 сентября.

«Мы получили предписание от Министерства экономики на проведение внеплановой проверки. Но членов народной комиссии мы не можем включить в ее состав, это не в наших полномочиях. Они могут с нами поехать в Талас и на месте решить этот вопрос», — заключил Чолпонбек Мадияров.

В «Альянс Алтыне» 24.kg сообщили, что руководство Госэкотехинспекции должно отправить запрос компании. После его рассмотрения руководство компании даст ответ: допустит ли членов народной комиссии на объект.

В компании также отметили, что предприятие на месторождении Джеруй является строгим режимным объектом, и желающие его посетить должны сдать ПЦР-анализы.

В полпредстве Таласской области 24.kg заявили, что обвинения Айбека Мырзы необоснованны. «У полномочного представителя правительства, кроме Джеруя, есть множество работы по организации и проведению предстоящих выборов, принятию мер по борьбе с коронавирусом, осенне-полевые и другие. Мы занимаемся этими вопросами и далеки от интриг. Полпред не имеет никакого отношения к деятельности народной комиссии, это просто провокация», — заключил пресс-секретарь полпреда области Бакай Садыров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164000/
просмотров: 706
Версия для печати
Материалы по теме
Разработка месторождения Джеруй не имеет отношения к загрязненным рекам
Бишкекчанка пожаловалась на строителей: повредили машину. Прораб нагрубил
Жители Таласа требуют закрыть на карантин месторождение Джеруй
В Таласе активиста Айбека Бусурманкулова доставили в милицию
Госэкотехинспекция не будет проверять пансионаты и курорты
Строительство многоэтажного дома в водоохранной зоне возле Ботсада законно
Строительный кран в 7-м микрорайоне убрали с тротуара и проезжей части
«Кровавая вода» в арыке. Госэкотехинспекция нашла нарушителя
В Аламединском районе в арыке течет «кровавая вода»
В Новопокровке убойный цех сливает отходы в реку. Госэкотехинспекция проверяет
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и&nbsp;прислал на&nbsp;волю заявление Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Стоимость билета в&nbsp;соляную шахту Чон-Туз зависит от&nbsp;национальности Стоимость билета в соляную шахту Чон-Туз зависит от национальности
Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в&nbsp;СИЗО-1 Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в СИЗО-1
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: бесплатный доступ к&nbsp;обучающим материалам каждому школьнику! «Мой О!»: бесплатный доступ к обучающим материалам каждому школьнику!
Народное чудо Народное чудо
Рекомендации РПО РМТР по&nbsp;правильной настройке ТВ-сигнала Рекомендации РПО РМТР по правильной настройке ТВ-сигнала
Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в&nbsp;O!Store Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в O!Store
3 сентября, четверг
18:12
2020 год — полный #GBPLTW. Депутат Дастан Бекешев снова вышел на одиночный пикет 2020 год — полный #GBPLTW. Депутат Дастан Бекешев снова...
17:55
«Мой О!»: бесплатный доступ к обучающим материалам каждому школьнику!
17:46
Скандал в ГИК. Сотрудники судятся и жалуются на необоснованные увольнения
17:35
В Бишкеке митингуют активисты: хотят проверить компанию «Альянс Алтын»
17:17
Налоговая не рекомендует покупать топливо вне АЗС