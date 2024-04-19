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Бизнес

«Альянс Алтын» подарил школам Таласской области компьютерную технику

Российская Федерация совместно с ОсОО «Альянс Алтын» презентовали общеобразовательным учреждениям Таласской области компьютерную и оргтехнику, а также учебную и художественную литературу.

Передача техники и обучающих материалов состоялась в рамках трехдневной поездки по Таласской области делегации представителей администрации президента Российской Федерации и компании «Альянс Алтын», проходившей 17-19 апреля.

В ходе визита нескольким сельским общеобразовательным школам передано оборудование, необходимое для современного образовательного процесса — интерактивные доски, принтеры, проекторы, ноутбуки.

Также делегация посетила музей имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, расположенный в селе Чолпонбай Айтматовского района. В фонд музея переданы архивные материалы Центрального архива Министерства обороны России. При финансовой поддержке АНО «Общество дружбы России и Кыргызстана» музею также передана современная оргтехника.

Кроме того, участники делегации вручили 20 ноутбуков Таласскому государственному университету. А также побывали в Национальной детской инженерно-технической академии «Алтын Туйун» (г. Талас), которой были переданы 20 комплектов робототехники, приобретенные при поддержке АНО «Общество дружбы России и Кыргызстана» и правительства Воронежской области Российской Федерации.

Эта акция направлена на расширение образовательных возможностей школьников и студентов региона. Она подчеркивает важность реализации международных гуманитарных инициатив, а также является частью программы социальной ответственности ОсОО «Альянс Алтын», реализуемой компанией в Таласской области.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/292718/
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