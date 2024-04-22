14:08
USD 88.84
EUR 95.29
RUB 0.96
Бизнес

«Альянс Алтын» продолжит поддерживать экологические проекты в Таласской области

В городе Талас 19 апреля 2024 года компанией «Альянс Алтын», разрабатывающей месторождение Джеруй в Таласской области, проведен круглый стол «Экологический диалог: взгляд в будущее». В работе круглого стола приняли участие сотрудники полномочного представительства президента в Таласской области, экологи, научные работники, студенты, специалисты по водному хозяйству, чрезвычайным ситуациям, государственные и правительственные организации, а также представители гражданского общества.

Участники обсудили экологические проблемы Таласской области, а также выступили с предложениями по их решению, чтобы сообща противостоять действиям, угрожающим природе Таласа.

https://www.alliance-altyn.kg/press-sluzhba/novosti/new-214/
Фото https://www.alliance-altyn.kg/press-sluzhba/novosti/new-214/

По итогам обсуждения принята резолюция, призванная обеспечить экологическую безопасность региона. В документе изложены предложения по озеленению области, рациональному использованию воды, очистке, сортировке отходов, предотвращению пожаров и поддержанию чистоты лесных массивов.

По словам сотрудника отдела по связям с общественностью компании «Альянс Алтын» Асмана Ташматова, участники круглого стола выдвинули восемь предложений. После их детального изучения будет принято решение о том, какие из них будут поддержаны и какой объем средств будет выделен.

Отметим, на сегодня в поддержку экологических проектов фондом развития компании «Альянс Алтын» выделено в общей сложности около 50 миллионов сомов.

На мероприятии также обсуждалось влияние Джеруйского золоторудного месторождения на экологию. Экологи, участвующие в обсуждении, подчеркнули, что деятельность компании всегда контролировалась, проводились проверки и в течение 9 лет «Альянс Алтын» не допускал серьезных ошибок.

Глава Таласского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и электротехнического надзора Бекмурза Ашымов подчеркнул, что компания близка к экологичным проектам, и добавил, что передал «Альянс Алтыну» предложение о финансовой поддержке в подготовке ям Беккари, вокруг мусорных полигонов в селах области и в городе Талас.

Отметим, что компания «Альянс Алтын» ведет свою деятельность открыто. Отдел по связям с общественностью компании ежемесячно распространяет информационные буклеты «Вестник Джеруй». В буклете собрана вся информация о деятельности компании за месяц, о средствах, переданных на развитие региона, о реализованных проектах и ​​т.д.

Кроме того, компания работает во взаимодействии с представители власти, гражданского общества, населения и других заинтересованных сторон, предоставляя прозрачную информацию, знакомя с производственной зоной месторождения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/292727/
просмотров: 44
Версия для печати
Материалы по теме
Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
«Альянс Алтын» подарил школам Таласской области компьютерную технику
«Альянс Алтын» — второе место среди 500 компаний КР по налоговым платежам
Не только золото. Как «Альянс Алтын» помогает развивать Таласскую область
«Альянс Алтын» профинансирует покупку 35 маралов для Кыргызстана
«Альянс Алтын» выплатил более 5 миллиардов сомов налогов
Разработчик Джеруя профинансировал реконструкцию лаборатории анализа почвы
«Альянс Алтын» готов к пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
В Бишкеке митингуют активисты: хотят проверить компанию «Альянс Алтын»
Популярные новости
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
26 апреля, пятница
14:00
Новый микрорайон на месте колонии. Как сегодня выглядит место строительства Новый микрорайон на месте колонии. Как сегодня выглядит...
13:49
В ГИК рассказали, в каких городах Кыргызстана идет строительство домов
13:42
Дело Мадумарова. ЦИК рассмотрит вопрос о мандате депутата
13:21
В Кыргызстане 23,5 тысячи семей стоят в очереди на ипотечное жилье
13:04
Экс-замглавы Службы антимонополии Акжолтоя Тукунова арестовали на два месяца