«Альянс Алтын» продолжит поддерживать экологические проекты в Таласской области

В городе Талас 19 апреля 2024 года компанией «Альянс Алтын», разрабатывающей месторождение Джеруй в Таласской области, проведен круглый стол «Экологический диалог: взгляд в будущее». В работе круглого стола приняли участие сотрудники полномочного представительства президента в Таласской области, экологи, научные работники, студенты, специалисты по водному хозяйству, чрезвычайным ситуациям, государственные и правительственные организации, а также представители гражданского общества.

Участники обсудили экологические проблемы Таласской области, а также выступили с предложениями по их решению, чтобы сообща противостоять действиям, угрожающим природе Таласа.

Фото https://www.alliance-altyn.kg/press-sluzhba/novosti/new-214/

По итогам обсуждения принята резолюция, призванная обеспечить экологическую безопасность региона. В документе изложены предложения по озеленению области, рациональному использованию воды, очистке, сортировке отходов, предотвращению пожаров и поддержанию чистоты лесных массивов.

По словам сотрудника отдела по связям с общественностью компании «Альянс Алтын» Асмана Ташматова, участники круглого стола выдвинули восемь предложений. После их детального изучения будет принято решение о том, какие из них будут поддержаны и какой объем средств будет выделен.

Отметим, на сегодня в поддержку экологических проектов фондом развития компании «Альянс Алтын» выделено в общей сложности около 50 миллионов сомов.

На мероприятии также обсуждалось влияние Джеруйского золоторудного месторождения на экологию. Экологи, участвующие в обсуждении, подчеркнули, что деятельность компании всегда контролировалась, проводились проверки и в течение 9 лет «Альянс Алтын» не допускал серьезных ошибок.

Глава Таласского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и электротехнического надзора Бекмурза Ашымов подчеркнул, что компания близка к экологичным проектам, и добавил, что передал «Альянс Алтыну» предложение о финансовой поддержке в подготовке ям Беккари, вокруг мусорных полигонов в селах области и в городе Талас.

Отметим, что компания «Альянс Алтын» ведет свою деятельность открыто. Отдел по связям с общественностью компании ежемесячно распространяет информационные буклеты «Вестник Джеруй». В буклете собрана вся информация о деятельности компании за месяц, о средствах, переданных на развитие региона, о реализованных проектах и ​​т.д.

Кроме того, компания работает во взаимодействии с представители власти, гражданского общества, населения и других заинтересованных сторон, предоставляя прозрачную информацию, знакомя с производственной зоной месторождения.