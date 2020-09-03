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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Мечети — не место для агитации. Муфтият призвал имамов не вовлекаться в выборы

Муфтият призвал религиозных деятелей не вовлекаться в политические процессы. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

На совещании в муфтияте имамов предупредили о недопустимости агитации в мечетях и медресе.

«Религиозные деятели не могут вмешиваться в политику и агитацию. Мечети служат для религиозных потребностей прихожан. Муфтият будет строго следить за выполнением поручений и обязанностей имамов, особенно в столице», — отмечает ДУМК.

В Кыргызстане с завтрашнего дня, 4 сентября, начинается агитация.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163997/
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