Дело Алмазбека Атамбаева. Бывший президент останется в СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.



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В ходе судебного заседания гособвинение попросило судью избрать меру пресечения в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ.

По словам Кундуз Жолдубаевой, бывший глава государства был заключен под стражу в рамках уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. По событиям в Кой-Таше мера пресечения не применялась.

«Выслушав доводы прокуроров и изучив материалы дела, судья Марат Сыдыков удовлетворил ходатайство. Таким образом, Алмазбек Атамбаев остается в СИЗО ГКНБ», — сообщила Кундуз Жолдубаева.

Ранее адвокаты заявляли, что бывшего президента хотят перевести в СИЗО-1. Они предположили, что Алмазбека Атамбаева намерены этапировать в больницу при исправительной колонии № 47.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.