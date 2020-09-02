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Общество

Суд восстановил в должности гендиректора Джалал-Абадского областного телевидения

Первомайский суд вынес решение о восстановлении в должности генерального директора Джалал-Абадского областного медиацентра (бывшая областная государственная телерадиовещательная компания) Союзбека Абдурасулова. Таким образом, суд отменил приказ Министерства культуры, информации и туризма о его увольнении. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шарабидин Токтосунов.

Минкультуры обязано выплатить Абдурасулову неустойку за вынужденные прогулы. 

Абдурасулова уволили по статье Трудового кодекса «за несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе; недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, справками о невыполнении норм труда, актами о выпуске брака и другими данными».

«В ходе судебного заседания выяснилось, что никакую аттестацию в отношении руководителя Министерство культуры не проводило. Как не было выговоров и нареканий или какого-либо профсоюзного решения за время трудовой деятельности», — сказал адвокат Токтосунов.

В профильном ведомстве собираются обжаловать решение. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163800/
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