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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане еще у трех медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали три случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, один медик заразился в Чуйской области, двое — в Баткенской.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны два медработника. Из домашней изоляции — 10 медработников.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 136 медиков, выздоровели 2 тысячи 483.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163656/
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