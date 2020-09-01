В Кыргызстане еще у трех медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали три случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, один медик заразился в Чуйской области, двое — в Баткенской.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны два медработника. Из домашней изоляции — 10 медработников.



Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 136 медиков, выздоровели 2 тысячи 483.