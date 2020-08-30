С надеждой на счастливый финал. Как в пандемию выживают ВИЧ-позитивные люди

В прошлом году мэрия столицы объявила, что встала в одну строчку с самыми передовыми городами мира, подписав Парижскую декларацию и взяв на себя тем самым обязательства покончить с эпидемией ВИЧ/СПИДа в Бишкеке к 2030 году.

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Поначалу работа велась активная. По словам Дины Масалимовой, проектного менеджера общественного фонда «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызстане», разработали городскую программу по ВИЧ. Она прошла частичное утверждение. Но потом началась пандемия коронавируса, всю работу приостановили, а ВИЧ-позитивные люди оказались одной из самых уязвимых групп во время кризиса.

Директор общежития для ВИЧ-позитивных людей Эркин Мусаев рассказал 24.kg, как незащищенные кыргызстанцы выживают во время пандемии.



Кроме улицы, идти было некуда

На помощь пришли неправительственные организации, которые открыли социальное общежитие для людей из уязвимых к ВИЧ групп населения. По словам Эркина Мусаева, идея появилась давно.

«Чтобы ВИЧ-позитивные люди принимали лечение, строили счастливые семьи, недостаточно просто лекарств, бывшим осужденным недостаточно просто выйти из тюрьмы, а людям, употребляющим наркотики, недостаточно их просто бросить. Чтобы преодолеть трудную жизненную ситуацию, человека нужно поддержать, помочь решить бюрократические проволочки, оказать психологическую помощь», — говорит он.

Фото директора общежития для ВИЧ-позитивных людей. Эркин Мусаев

Люди, чей заработок зависит от ежедневной работы, остались просто без средств к существованию.

С возникновением пандемии COVID-19 ситуация резко обострилась. По словам нынешних жителей социального общежития, самая первая проблема, с которой они столкнулись, — работа. Сначала карантин, потом массовое заражение.

Кроме улицы, идти было некуда. Без возможности купить маску, антисептик и лекарства человек обречен. В безвыходной ситуации оказались многие из ключевых групп.

«Мы давно работаем с такими людьми. Как только начался карантин, стали опрашивать своих подопечных, узнавать, что им нужно. Быстро стало понятно, что ждать с социальным общежитием больше нельзя. Коллеги из AFEW-Кыргызстан поддержали нашу идею. Мы экстренно открылись», — делится Эркин Мусаев.



Временные меры

Сегодня в общежитии живет 15 человек. Сюда можно приходить целыми семьями. Со всеми жильцами работают психолог и равный консультант. Желающим помогают в поисках работы и решении юридических вопросов, напоминают о важности приема препаратов.

«Сейчас мы обеспечены всем, но проект закрывается через полгода. Что будет дальше, непонятно. Люди из уязвимых групп еще не скоро смогут преодолеть все трудности, вызванные коронавирусом», — отмечает директор общежития для ВИЧ-позитивных людей.

Я надеюсь, что правительство поддержит нас. Без этой помощи людям не справиться. Эркин Мусаев

Алик — один из жителей общежития. Мужчина переехал сюда после освобождения из тюрьмы, где провел 10 лет. История вполне заурядная: плохая компания в юности, отсутствие поддержки, игры с наркотиками, в итоге — зависимость. Когда узнал, что у него ВИЧ, решил начать все заново. Бросил наркотики, причем самостоятельно, и начал антиретровирусную терапию. Благодаря этому Алик достиг неопределяемой вирусной нагрузки, то есть вируса в его крови стало настолько мало, что он перестает быть опасен как для окружающих, так и для самого носителя.

Фото директора общежития для ВИЧ-позитивных людей. Алик переехал сюда после освобождения из тюрьмы

Жизнь после освобождения

«Процент тех, кто снова попадает в тюрьму после освобождения, почти во всех постсоветских странах, включая Кыргызстан, высок. Это случается, потому что судимость почти не позволяет найти работу, чаще всего у заключенных утеряны все документы. С каждым дополнительным годом в колонии человек теряет важные социальные навыки общения, выстраивания отношений, забывает, как ориентироваться в городе. Почти все теряют своих друзей и близких», — рассказывает Эркин Мусаев.

Помимо всех перечисленных проблем, Алику пришлось столкнуться еще с двумя: карантин и необходимость получать постоянное лечение. Пока действовал режим ЧП, обойтись без посторонней помощи было практически невозможно.

После освобождения государство не помогает реабилитироваться осужденным. Они бьются за выживание.

Но Алику повезло, ему помог работник общежития Евгений Юлдашев. У ворот колоний он встречает всех, кто нуждается в помощи. Волонтер сопроводил мужчину в социальное общежитие. Для обеспечения безопасности проживающих там людей организовали карантинную комнату. В ней он провел 14 дней. За это время Евгений Юлдашев поставил Алика на учет в СПИД-центр и начал процесс восстановления документов.

Фото директора общежития для ВИЧ-позитивных людей. Евгений Юлдашев

Cегодня Алик продолжает жить в социальном общежитии. Мужчина мечтает свести все татуировки, забыть о годах заключения и найти работу.

Если бы государство на постоянной основе поддерживало подобные социальные общежития, то таких историй, как у Алика, — с надеждой на счастливый финал — могло было быть гораздо больше.