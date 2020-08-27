Число зараженных коронавирусом в мире превысило 24,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 287 тысяч 686. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 24 миллиона 176 тысяч 836 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 821 тысяча 819), Бразилии (3 миллиона 717 тысяч 156), Индии (3 миллиона 310 тысяч 234), России (968 тысяч 297), Южной Африке (615 тысяч 701), Перу (607 тысяч 382), Мексике (573 тысячи 888), Колумбии (572 тысячи 243) и Испании (419 тысяч 849).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 15,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 287 тысяч 356 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 825 тысяч 696. За последние двое суток показатель вырос на 6 тысяч 282 человека. В том числе в США скончались 179 тысяч 708 человек, Бразилии — 117 тысяч 665, Мексике — 62 тысячи 76, Индии — 60 тысяч 472 и Великобритании — 41 тысяча 552.

В Кыргызстане зарегистрировали 43 тысячи 459 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 105 тысяч 243, Узбекистане — 39 тысяч 964, Таджикистане — 8 тысяч 413.