В Кара-Кече обещают за 10 дней построить временную дорогу

В Кара-Кече построят временную дорогу в течение 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Кыргызкомур».

Ранее по пути в угольный разрез Кара-Кече произошел камнепад, упали столбы электропередачи. С тех пор там нет света, не работают экскаваторы и другое оборудование.

По поручению премьер-министра Кубатбека Боронова составлена рабочая группа из числа представителей Минтранса, Госкомпромышленности, МЧС, ГП «Кыргызкомур» и местных властей. «Они составили план первоочередных мероприятий по ликвидации последствий камнепада и восстановления грузоперевозок, а также линии электропередачи. По предварительным данным, там построят временную дорогу за 10 дней», — проинформировали в госпредприятии.