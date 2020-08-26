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Общество

В Кара-Кече обещают за 10 дней построить временную дорогу

В Кара-Кече построят временную дорогу в течение 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Кыргызкомур».

Ранее по пути в угольный разрез Кара-Кече произошел камнепад, упали столбы электропередачи. С тех пор там нет света, не работают экскаваторы и другое оборудование.

По поручению премьер-министра Кубатбека Боронова составлена рабочая группа из числа представителей Минтранса, Госкомпромышленности, МЧС, ГП «Кыргызкомур» и местных властей. «Они составили план первоочередных мероприятий по ликвидации последствий камнепада и восстановления грузоперевозок, а также линии электропередачи. По предварительным данным, там построят временную дорогу за 10 дней», — проинформировали в госпредприятии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163364/
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