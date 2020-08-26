27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Васильева, Белинского, Щербакова;

9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 19;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы 10-я, Абдрахманова, Садырбаева), «Ак-Ордо» (улицы Акак, Кара-Шоро, Алтын-Байрак, Сыпайы, Каркыра, Молдо Кылыч, Бакдоолот, Садыр Аке, Ала-Тоо, Кызыл-Тоо, Камыр-Ата, Орто-Арык), улица Лумумбы, 108;

9.30-18.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Тыныстанова, Мичурина, проспекта Жибек Жолу, улиц Ереванской, Набережной, Гражданской, Медерова, улица Актюбинская, 69, переулок Александровский;

9.30-19.00 — отрезки улиц Фере, Мусоргского, Боталиева;

11.00-14.00 — отрезок проспекта Эркиндик;

14.00-18.00 — отрезок улицы Токтоналиева. 2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Эшмамбет у. А., Ала-Арчинская, Суюмбаева, Раимбекова, переулок Молодежный), Гроздь (улицы Мелиораторов, Верхняя Атбаши, Грозденская, Садовая), Кашка-Суу (улицы Достук, Медерова, Эркин), Нижняя Ала-Арча (улицы Короткая, Коллекторная, Западная), Карла Маркса (МТФ), Пятилетка, жилмассив «Кырман» (улицы Бейшеналиевой, Нуртамчи, Манжил Ата, Омурбек, 44 га); Сокулукский РЭС 8.30-17.00 — Шопоков (улицы Дзержинского, Ала-Арчинская, Чехова, Лермонтова, Новоалаарчинская, Первомайская, Кирова, Победы, Некрасова), села Садовое (улицы Советская, 50 лет Октября, Садовая), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, переулок Южный), Маловодное (улицы Новая, Красноармейская), Новое (улицы Мичурина, Калинина);

9.00-18.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Белинского, Алма-Атинская, Батаева, Шопокова, Свердлова, Калинина);

9.00-17.00 — села Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Юбилейная, Гагарина), Ак-Кашат (улицы Озерная, Целинная, Комсомольская), Джаны-Пахта (улица Зеленая); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Петровка (улица Озерная), Ан-Арык, Предтеченка, Кызыл-Туу, Садовое (улицы Степная, Кузнечная, Пролетарская), Беловодское (улицы Восточная, Звездная, Урожайная), имени Крупской, Темен-Суу, Ак-Башат, Бала-Айылчи, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык; Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Полтавка (улицы Коминтерна, Партизанская, Горького, Центральная, Комсомольская), Сосновка, дачи «Тюльпан»; Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Чолок-Арык, Бухара, Эркин-Сай, Чалдыбар (район базара, таможня, улица Первомайская); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Дружба (улицы Айдарбекова, Шопокова, Маркса), Туз (улицы Дербишева, Жунушева); Чуйский РЭС 9.00-16.00 — село Чуй (улицы Маркса, Клубная, Межевая, Тихая, Октябрьская, Полевая, Бригадная, Покровская, Ибраимова, Сансызбаева).

3 Ошская область Ошская область