В Кыргызстане предлагают повысить штрафы за отстрел некоторых животных

В Кыргызстане предлагается повысить существующие и ввести новые штрафы за незаконный отстрел некоторых животных и птиц. Соответствующий проект постановления на общественное обсуждение вынесло Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Как отмечается в справке-обосновании, при определении новых размеров такс учитывались ценность видов диких животных и растений, их охранный статус, ареал обитания, платежеспособность большинства населения республики и отчасти адекватная стоимость мероприятий по реинтродукции или увеличению численности природных популяций и другое.

Так, например, размер взыскания за причинение ущерба занесенному в Красную книгу КР индийскому дикобразу предлагается увеличить с 6 до 10 тысяч сомов. А малому баклану — с 5 до 10 тысяч сомов. При этом для иностранцев размер взыскания в три раза выше.

Размер такс за незаконную добычу или допущение гибели диких животных установлен в размере от двукратного до десятикратного размера рыночной стоимости животного.

В ведомстве отметили, что таксы для исчисления размера взыскания за ущерб составляют основы исковых сумм за незаконный отстрел животного, а также незаконной порубки и повреждений деревьев и кустарников.