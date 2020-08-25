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Общество

В Кыргызстане предлагают повысить штрафы за отстрел некоторых животных

В Кыргызстане предлагается повысить существующие и ввести новые штрафы за незаконный отстрел некоторых животных и птиц. Соответствующий проект постановления на общественное обсуждение вынесло Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Как отмечается в справке-обосновании, при определении новых размеров такс учитывались ценность видов диких животных и растений, их охранный статус, ареал обитания, платежеспособность большинства населения республики и отчасти адекватная стоимость мероприятий по реинтродукции или увеличению численности природных популяций и другое.

Так, например, размер взыскания за причинение ущерба занесенному в Красную книгу КР индийскому дикобразу предлагается увеличить с 6 до 10 тысяч сомов. А малому баклану — с 5 до 10 тысяч сомов. При этом для иностранцев размер взыскания в три раза выше.

Размер такс за незаконную добычу или допущение гибели диких животных установлен в размере от двукратного до десятикратного размера рыночной стоимости животного.

В ведомстве отметили, что таксы для исчисления размера взыскания за ущерб составляют основы исковых сумм за незаконный отстрел животного, а также незаконной порубки и повреждений деревьев и кустарников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163225/
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