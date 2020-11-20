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Общество

На 12 тысяч 500 сомов оштрафовали охотника, отстрелившего фазанов

Охотника, отстрелившего фазанов, оштрафовали на 12 тысяч 500 сомов. Об этом 24.kg сообщили в Госэкотехинспекции.

Отмечается, что сотрудники ведомства провели оперативные мероприятия на северной стороне села Малтабар на территории Жайылского района. Во время рейда по пресечению браконьерства и незаконной охоты была остановлена автомашина «Субару». За рулем находился житель села Лебединовка Аламединского района Чуйской области.

«На момент проверки у охотника обнаружили четырех фазанов, при этом был превышен лимит отстрела птицы. В отношении гражданина составили протокол нарушения на сумму 12 тысяч 500 сомов и предъявлен иск за ущерб, причиненный объектам животного мира на сумму 10 тысяч сомов. С гражданами провели разъяснительную работу по соблюдению правил охоты и способам хранения и ношения оружия», — сообщили в инспекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173835/
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20 ноября, пятница
12:33
На 12 тысяч 500 сомов оштрафовали охотника, отстрелившего фазанов На 12 тысяч 500 сомов оштрафовали охотника, отстреливше...
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