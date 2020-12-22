Без разрешения на охоту носил ружье. Житель Сокулука оштрафован

В Сокулуке задержали мужчину с арсеналом, у которого нет разрешения на охоту и оружие. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции.

По ее информации, он оштрафован на 12 тысяч сомов за нарушение правил охоты. За незаконное ношение огнестрельного оружия инспекторы передали документы сотрудникам Сокулукского РОВД.

«В ходе рейда в Крупском айыл окмоту инспекторы задержали двух человек. У одного из них не было разрешительных документов на охоту и оружие. Он оштрафован. Все документы инспекторы передали правоохранительным органам. Стоит отметить, что сезон охоты закончился», — сказали в ведомстве.