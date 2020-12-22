10:29
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Общество

Без разрешения на охоту носил ружье. Житель Сокулука оштрафован

В Сокулуке задержали мужчину с арсеналом, у которого нет разрешения на охоту и оружие. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции.

По ее информации, он оштрафован на 12 тысяч сомов за нарушение правил охоты. За незаконное ношение огнестрельного оружия инспекторы передали документы сотрудникам Сокулукского РОВД.

«В ходе рейда в Крупском айыл окмоту инспекторы задержали двух человек. У одного из них не было разрешительных документов на охоту и оружие. Он оштрафован. Все документы инспекторы передали правоохранительным органам. Стоит отметить, что сезон охоты закончился», — сказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177496/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
В управлении водного хозяйства Кара-Суйского района выявили нарушения
На 46 тысяч сомов оштрафовали строительные компании в селе Орто-Сай
Экологию в топку. Как мэрия проверяет бани Бишкека
На Иссык-Куле оштрафовали 25 пьяных водителей на 17 тысяч 500 сомов каждого
На 13 тысяч сомов оштрафовали управление водного хозяйства
В Узгене чиновники незаконно выделили участки для строительства жилых домов
Мужчина незаконно ловил куропаток. Его оштрафовали
На 28 тысяч сомов оштрафовали предприятие по поставке битума и асфальта
В управлении автомобильной дороги Ош — Баткен — Исфана найдены нарушения
Нарушений нет. ГСИН ответила омбудсмену
Популярные новости
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Сель в&nbsp;начале зимы. Очевидцам удалось заснять на&nbsp;видео необычное явление Сель в начале зимы. Очевидцам удалось заснять на видео необычное явление
Бизнес
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на&nbsp;финальный матч Лиги чемпионов Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов
22 декабря, вторник
10:24
Глава Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева уволилась Глава Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева уволилась
10:22
Без разрешения на охоту носил ружье. Житель Сокулука оштрафован
10:22
Публикация в Facebook. Проигравшая в суде заявительница вновь хочет судиться
10:20
При пожаре погибла 74-летняя женщина в селе Ак-Суу Московского района
10:05
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 декабря