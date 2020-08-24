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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек и Ош из России вернулся 531 гражданин КР

В Кыргызстан из России вернулся 531 гражданин. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, из Новосибирска накануне в Ош прилетели 152 гражданина Кыргызстана, сегодня в Бишкек — 208 кыргызстанцев.

«В географическом разрезе прибыли граждане Кыргызстана из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Сибирского федерального округа», — отметили в штабе.

Из Екатеринбурга в Ош сегодня прибыл чартерный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», на котором прилетел 171 гражданин. «Данным рейсом в Ош доставлены остро нуждающиеся в возвращении граждане из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Кургана, Перми и других городов», — отметили в штабе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163207/
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