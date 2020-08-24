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Общество

В Беловодском детском психоневрологическом стационаре открыли новый корпус

В Беловодском детском психоневрологическом социальном стационарном учреждении открыли новый корпус. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.

По ее данным, двухэтажное здание рассчитано на 40 мест. Оно оснащено новой мебелью и современным оборудованием.

Министр Улукбек Кочкоров отметил, что такое же новое здание построено и на базе Джалал-Абадского детского психоневрологического ССУ. 

По словам директора детского учреждения Айзады Асановой, в Беловодском учреждении проживают 217 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163205/
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