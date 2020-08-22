В город Ош из Екатеринбурга вернулись 162 кыргызстанца

В Ош из Екатеринбурга вернулись 162 кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Авиа Траффик».

«Рейсом прилетели остро нуждающиеся в возвращении в Кыргызстан граждане из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Сургута, Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Кургана, Магнитогорска, Перми и других городов (имеющие различные заболевания, преклонного возраста, беременные женщины и матери с малолетними детьми, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)», — проинформировали в ведомстве.