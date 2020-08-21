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Общество

Не все кандидаты в Патрульную милицию Оша могут сдать тест по общей грамотности

Примерно 15 процентов конкурсантов в управление Патрульной службы милиции Оша не могут сдать тест по общей грамотности. Об этом на брифинге сообщил руководитель экспертной рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, Тамерлан Ибраимов.

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По его словам, примерно половина желающих заваливают тест по физической подготовке.

«Хотелось бы другие результаты, но мы имеем то, что имеем. В этом году пойти на службу в милицию много желающих среди мигрантов, которые работали в России», — сказал он.

В числе сотрудников новой службы милиции Оша немало девушек и граждан других национальностей.

Напомним, 13 августа 2020 года состоялось тестирование кандидатов на 219 вакантных должностей новой Патрульной службы милиции Оша. С начала объявления конкурса подали заявление и рапорты 497 кандидатов, из них 264 — молодые люди. На тест допустили 471 человека, но по разным причинам участвовали 378 кандидатов. По результатам Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) 310 кандидатов успешно прошли тестирование, не прошли — 67.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163042/
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