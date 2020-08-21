В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 345 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии за сутки выздоровели 345 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке из стационаров выписались 96 человек, в Оше — 43, Чуйской области — 23, Ошской — 35, Таласской — 5, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 40, Джалал-Абадской — 59, Баткенской — 34.

Всего за весь период зарегистрировали 35 тысяч 831 выздоровевшего.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.