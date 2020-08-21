Для плановой вакцинации в ЦСМ организовали зеленые коридоры

Для проведения плановой вакцинации в центрах семейной медицины организовали зеленые коридоры. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава со ссылкой на директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбару Ишенапысову.
По ее словам, вакцинация идет полным ходом во всех центрах семейной медицины с соблюдением соответствующих санитарных норм.
«Сотрудники ЦСМ при входе измеряют температуру тела посетителей бесконтактным путем, обрабатывают им руки антисептиком. После этого пропускают в прививочный кабинет. Состояние здоровья каждого ребенка, а также взрослых находится под пристальным наблюдением до и после вакцинации в течение 30 минут», — отметила Гульбара Ишенапысова.
Согласно национальному календарному плану, вакцинация в Кыргызстане проводится бесплатно. На время действия режима ЧП плановая вакцинация приостанавливалась и возобновилась в конце мая. В ведомстве отметили, что в случае пропуска вакцинации граждане могут обратиться в ЦСМ после предварительной записи.