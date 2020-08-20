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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Исследование ПРООН: 70 процентов дел о насилии прекращены за примирением сторон

70 процентов дел о насилии в семье прекращены за примирением сторон. Такие данные приводятся в исследовании ПРООН в Кыргызстане. 

Как отмечается, организация поддержала проведение исследования прокурорского надзора и роли в расследовании преступлений, совершенных против девочек и женщин. 

Согласно его данным, за девять месяцев 2019 года 269 дел находились на стадии досудебного производства по статье «Изнасилование», 200 из них прекращены, 17 — переданы в суд.

Уточняется, что 54 обращения зарегистрированы по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Исследователи выявили, что чаще всего по делам о семейном насилии заявители — женщины в возрасте 30-39 лет.

Примечательно, что в Бишкеке и Аламединском районе в течение девяти месяцев 2019 года зарегистрировано 3 тысячи 686 дел по статье «Семейное насилие». Из них 70 процентов прекращены на стадии досудебного производства.

Семейное насилие чаще выражается в виде нанесения легких телесных повреждений, в основном со стороны супруга, отца, отчима.

Во всех прекращенных делах по семейному насилию основанием чаще всего выступает примирение сторон, когда пострадавшие женщины пишут встречное заявление.

«Стандартные ошибки в правоохранительной системе такие: вовремя не изымаются вещественные доказательства; не выезжают на осмотр места происшествия; либо же потерпевшие не сразу обращаются, бывает, обращаются через месяц, год, два и вещественные доказательства теряются; упущено время по халатности следователя. Все недочеты и последствия упираются в образование, некомпетентность наших специалистов, следователей и отсутствие организации работы со стороны МВД», — говорится в исследовании ПРООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162938/
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