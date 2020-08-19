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Общество

Адвокаты журналиста из Узбекистана подали жалобу на сотрудников СИЗО ГКНБ

Адвокаты задержанного в Бишкеке журналиста из Узбекистана Бобомурода Абдуллаева подали жалобу в Генеральную прокуратуру на действия сотрудников СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил адвокат правовой клиники «Адилет» Тимур Султанов.

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По его словам, неделю защитников не пускают к нему на свидание в СИЗО ГКНБ.

«Ни один из трех адвокатов не смог попасть к Бобомуроду Абдуллаеву. На неоднократные требования в предоставлении свидания, сотрудники СИЗО ГКНБ заявляют, что наш подзащитный находится на 14-дневном карантине. Мы считаем, что действия сотрудников СИЗО ГКНБ грубо нарушают УПК, Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности КР» и нормы международного пакта о гражданских и политических правах, где говорится, что каждому должно гарантироваться право на защиту и свидание с адвокатом без ограничения во времени», — сказал Тимур Султанов.

Адвокат отметил, что незаконные действия сотрудников ГКНБ препятствуют профессиональной деятельности адвокатов и фактически лишают Бобомурода Абдуллаева права на защиту.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения он не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Его задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда Бобомурода Абдуллаева взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162892/
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