Выборы-2020. Люди готовы голосовать, но боятся второй волны коронавируса

Руководитель фонда «Общее дело» Аида Суйундуева рассказала сегодня об итогах социологического исследования «Парламентские выборы — 2020 в Кыргызстане глазами избирателей», проведенного в июне. Их обсуждение проходило на видеоконференции «Ожидание выборов в парламент — событие, которое отодвинуло даже тему борьбы с коронавирусом в стране».

По словам Аиды Суйундуевой, люди готовы идти на выборы, но опасаются второй волны коронавируса. Отказавшихся специалисты насчитали только 1,5 процента. При этом 38 процентов опрошенных заявили, что хоть и пойдут на выборы, их результатам доверять не будут. «На вопрос, за кого бы вы проголосовали, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, отвечали либо — ни за кого, либо — не знают. Дальше люди озвучивали известные партии, про новые знают мало или почти не знают», — отметила Аида Суйундаева.

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Другая участница дискуссии, эксперт Жамал Уманкулова сказала, что кыргызстанцы, проживающие в разных областях, из разных социальных и культурных слоев, по-разному формируют свои запросы. Но есть общие критерии — в политике хотят видеть молодых, религиозных и женщин. Причем результаты показали, что в Бишкеке представительниц слабого пола в системе госуправления не жалуют. А на юге страны отдают предпочтение верующим, соблюдающим все религиозные обряды.

В свою очередь директор Национального института стратегических исследований Эмильбек Каптагаев отметил, что на самом деле исход выборов решит 25 процентов избирателей, которым совершенно все равно, за кого голосовать и кто голосует за деньги или иные блага.

До 20 августа политические партии, принимающие участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, должны завершить выдвижение кандидатов в депутаты.

До 18.00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить соответствующие документы для регистрации списков кандидатов.

До 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.