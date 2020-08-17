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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК просит граждан озвучить факты о попытках подкупа избирателей

Член ЦИК Гульнара Джурабаева просит кыргызстанцев предоставить данные, когда кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша или кто-либо от их имени предлагает деньги и другое вознаграждение за голос. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Собрав данные, она намерена обратиться в милицию и контролировать, чтобы сотрудники правоохранительных органов провели проверку.

«Сейчас внесли норму, в соответствии с которой к ответственности до 2,5 года заключения или штрафа до 260 тысяч сомов можно привлечь не только кандидата или его родственников, но и любого квартального, домкома, айыл башчи, обычного гражданина, если они участвуют в подкупе избирателей», — напомнила Гульнара Джурабаева.

В соцсетях, отметим, регулярно появляются сообщения, что представители некоторых партий, участвующих в выборах, скупают голоса. Но ни одного заявления ни в ТИК, ни в ЦИК, ни в отделения милиции не поступило. 

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162727/
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