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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Члены партии «Ата-Журт» пополнили ряды «Мекеним Кыргызстана»

Партия «Мекеним Кыргызстан» и группа членов партии «Ата-Журт» во главе с сопредседателем политорганизации Ахматбеком Келдибековым пойдут на выборы вместе. Информацию 24.kg подтвердили в штабах политобъединений.

предоставлено в штабе партии «Мекеним Кыргызстан»
Фото предоставлено в штабе партии «Мекеним Кыргызстан»

Уточняется, что лидер «Мекеним Кыргызстана» Мирлан Бакиров и Ахматбек Кельдибеков подписали меморандум об объединении. В нем говорится, что часть членов политической партии «Ата-Журт» приняла решение объединиться с партнерами и баллотироваться в составе «Мекеним Кыргызстана».

«Это знаковое событие в истории наших партий. У нас общие цели и видение. Надеюсь, что этот союз добьется реальных улучшений и станет локомотивом развития страны», — подчеркнул во время подписания меморандума лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров.

Напомним, что группа представителей «Ата-Журта» стала третьей партией, которая объявила об объединении с «Мекеним Кыргызстаном».

Ранее в ряды этой партии вошли политические объединения «Бирик» и «Табылга».

Как сообщают источники, партия продолжает переговоры с другими политическими объединениями. В ближайшее время «Мекеним Кыргызстан» проведет свой съезд, где утвердит окончательный список кандидатов и свою программу.

В штабе проинформировали: уже известно, что в списке будет много новых лиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162711/
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