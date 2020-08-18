Выборы-2020. Члены партии «Ата-Журт» пополнили ряды «Мекеним Кыргызстана»

Партия «Мекеним Кыргызстан» и группа членов партии «Ата-Журт» во главе с сопредседателем политорганизации Ахматбеком Келдибековым пойдут на выборы вместе. Информацию 24.kg подтвердили в штабах политобъединений.

Фото предоставлено в штабе партии «Мекеним Кыргызстан»

Уточняется, что лидер «Мекеним Кыргызстана» Мирлан Бакиров и Ахматбек Кельдибеков подписали меморандум об объединении. В нем говорится, что часть членов политической партии «Ата-Журт» приняла решение объединиться с партнерами и баллотироваться в составе «Мекеним Кыргызстана».

«Это знаковое событие в истории наших партий. У нас общие цели и видение. Надеюсь, что этот союз добьется реальных улучшений и станет локомотивом развития страны», — подчеркнул во время подписания меморандума лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров.

Напомним, что группа представителей «Ата-Журта» стала третьей партией, которая объявила об объединении с «Мекеним Кыргызстаном».

Ранее в ряды этой партии вошли политические объединения «Бирик» и «Табылга».

Как сообщают источники, партия продолжает переговоры с другими политическими объединениями. В ближайшее время «Мекеним Кыргызстан» проведет свой съезд, где утвердит окончательный список кандидатов и свою программу.

В штабе проинформировали: уже известно, что в списке будет много новых лиц.